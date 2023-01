Gemeente zamelt kerstbomen in op vijf locaties

Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Wa­ver nodigt inwoners uit voor nieuwjaars­drink in Elzestraat

Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver klinkt op zondag 15 januari met de inwoners van de gemeente op 2023. De nieuwjaarsdrink vindt dit jaar plaats in Elzestraat. “2023 zit nog vol verrassingen, maar één ding is zeker: op zondag 15 januari ben je uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie in Elzestraat. Het gemeentebestuur wil samen met jou klinken op een prachtig nieuw jaar. We trakteren op cava, frisdrank, bier, soep en hotdogs. Je bent welkom van 11 tot 13 uur”, deelt het bestuur mee.

