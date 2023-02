Gemeente verzet zich tegen online haatspraak: “Openbaar aanzetten tot haat kan gewoon niet”

“De reacties die onze inwoners achterlaten onder de berichten op onze eigen Facebookpagina en andere eigen socialmediakanalen zijn doorgaans erg respectvol. Dat is fijn”, zegt Kristof Sels (N-VA), burgemeester en schepen van Communicatie. “Het blijft wel belangrijk om in te zetten op een respectvolle online wereld waar geen plaats is voor haatdragende uitingen. Daarom tekenden we net als tal van andere organisaties in op het ‘Hier Niet’-initiatief. Openbaar aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of segregatie ten aanzien van een persoon of groep kan gewoon niet. Zien we op onze eigen officiële pagina’s op sociale media een reactie die respectloos kan overkomen? Dan maken we de gebruiker hiervan bewust door naar de pagina hierniet.be te verwijzen. Reacties die echt niet door de beugel kunnen, proberen we zo snel mogelijk offline te halen.”