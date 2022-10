Gemeente trakteert op koffiekoeken en springkastelen tijdens Dag van de Jeugdbeweging

Mechelen Mars ter nagedachte­nis van Ihsane Jarfi trekt door Mechelen: “We vechten tien jaar later nog steeds tegen homofobie, discrimina­tie en racisme”

Zo’n 150 mensen verzamelden zondagmiddag op de Grote Markt in Mechelen om deel te nemen aan een stille protestmars. Met die actie herdachten ze de homofobe moord op Ihsane Jarfi in 2012. “Er zijn al stappen in de juiste richting gezet, maar we moeten blijven vechten tegen homofobie, discriminatie en racisme”, klonk het.

16 oktober