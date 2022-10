Gemeente speelt voetbalwedstrijd tegen Pink Devils: “Burgemeester, schepen, raadslid en ex-Red Flame trappen balletje mee”

Coming-Out-dag besteedt aandacht aan het moment waarop mensen openlijk uitkomen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver wil die dag onder de aandacht brengen met een voetbalwedstrijd tegen de Pink Devils, de enige echte Belgische homovoetbalploeg. “Sint-Katelijne-Waver wil een warme gemeente zijn waar iedereen zich thuis en aanvaard voelt, ongeacht je geaardheid of genderidentiteit. Als gemeentebestuur zetten we erg in op sensibiliserende acties om dat duidelijk te maken”, vertelt schepen van Gelijke Kansen Sarah De Keyser (CD&V). “Onze ploeg zal bestaan uit medewerkers en mandatarissen van het gemeentebestuur, zowel mannen als vrouwen. Onder meer burgemeester Kristof Sels, schepen van sport Sven Verelst en gemeenteraadslid Lore Roelants; die lid is van de recent opgerichte expertengroep regenboogbeleid, spelen mee. We verwachten ook veel van Marlies Verbruggen, onze samenlevingsconsulent die deze wedstrijd georganiseerd heeft. In een vorige carrière voetbalde ze voor onder meer STVV, Antwerp en Anderlecht. Ze speelde ook veertig keer voor de Red Flames, de nationale damesploeg.”