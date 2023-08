Gemeente plaatst fietspadafscheiders langs Berlaarbaan: “Om nog duidelijker te accentueren dat er op schrikstrook niet mag gefietst worden”

Man ’s ochtends betrapt met 1,1 promille in bloed: “Het was nog van etentje de dag voordien”

Een man uit Lier is door de politierechter veroordeeld tot een rijverbod 15 dagen en een geldboete van 1.600 euro. Vorige zomer werd hij tijdens een WODCA-controle betrapt met 1,1 promille in zijn bloed. Maar daar had hij op zitting een uitleg voor klaar.