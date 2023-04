Gemeente organiseert infomomenten rond dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw-Waver toe tijdens

Restaurant Wok & Chicken definitief dicht na aanslag in drugsmili­eu

Het restaurant Wok & Chicken Style in de Jules Moretuslei in Wilrijk moet definitief verdwijnen. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) beslist na een recente aanslag met een explosief. Daarbij vielen geen gewonden maar was er grote schade aan gevels en auto’s. De aanslag is volgens de burgemeester gelinkt aan de diefstal van een lading cocaïne.