Gemeente opent eerste sterrenweide op zaterdag in Elzestraat

Sint-Katelijne-Waver opent op zaterdag 21 januari de eerste sterrenweide van de gemeente. In de sterrenweide op de begraafplaats van Elzestraat zullen ouders foetussen kunnen begraven van minder dan 180 dagen oud en verloren zwangerschappen herdenken die voor week twaalf eindigden. De blikvanger van de sterrenweide wordt een grote koesterbox waarin families briefjes, knuffels of andere geschenkjes voor hun het kindje kunnen achterlaten. Voor het ontwerp van de sterrenweide, werkte het gemeentebestuur samen met een klankbordgroep die bestond uit personen die ooit een zwangerschap verloren en personen uit de uitvaartsector. “Hun input was heel erg waardevol. De sterrenweide die we binnenkort te zien krijgen, is bijna volledig het resultaat van de gesprekken die we samen voerden. Van het initiële idee dat we hen voorlegden, blijft niet veel meer over”, gaf schepen Sarah De Keyser (CD&V) eerder al mee. Om 10 uur wordt de weide officieel geopend.