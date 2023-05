Gemeente neemt maatregelen om wateroverlast bij Midzelen in te perken: “Boom gerooid en schotten geplaatst”

Duffel roept inwoners op om mee te doen met Burendag 2023

Tijdens het verlengd weekend van 26, 27, 28 en 29 mei is het weer Burendag in Duffel. Bedoeling is dat inwoners het initiatief nemen om dat weekend de mensen van hun straat of buurt bij elkaar te brengen en er een gezellige namiddag of avond van te maken.