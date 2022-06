Gemeente koopt lap grond in Valkstraat: plaats voor stuk bos en extra voetbalveld KGR Katelijne

De gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van zes percelen langs de Valkstraat. De gemeente heeft 154 750 euro veil voor de gronden, die men zal men overnemen van privéeigenaars. Met de betrokkenen is er al een voorakkoord. Met de aankoop wil het gemeentebestuur de plaatselijke voetbalclub KGR Katelijne, die momenteel uitkomt in tweede provinciale, een duwtje in de rug geven.