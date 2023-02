Gemeente koopt gronden aan Hagelstein aan: “KLJ-lokalen worden ook vernieuwd”

“Het hangt hier vol camera’s en toch blijven ze proberen”: drugsge­weld in Mechelse woonwijk neemt toe, maar politie slaat terug

“Nu het te warm werd in Antwerpen, viel het ergens te verwachten dat het naar Mechelen zou komen.” In de Mechelse woonwijk Battel kijken de inwoners niet echt op van het nieuws dat de politie eerder deze week een aanslag verijdelde. Twee Nederlandse jongeren werden toen op tijd opgepakt. “Onlangs hebben ze hier een tweetal kilometer verderop nog een cocaïnewasserij gevonden in een huis. Dat zegt genoeg zeker?”