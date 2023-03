Gemeente heeft 30 locaties voor nieuwe laadpalen op het oog: “Wachten op een akkoord met Vlaanderen”

Motorcom­par­ti­ment van auto vat vuur tijdens het rijden

De brandweer is dinsdagnamiddag omstreeks 13.00 uur moeten uitrukken naar het kruispunt van de Lange Dreef met de Rijmenamseweg in Rijmenam bij Bonheiden. Het motorcompartiment van een wagen had het er vuur gevat. “Het was de autobestuurster zelf die de brand tijdens het rijden plots had opgemerkt”, vertelt Larissa Gommers van de Hulpverleningszone Rivierenland. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig in lichterlaaie. Het vuur was echter snel onder controle. Nadien werd de wagen getakeld. Door de interventie van de hulpdiensten werd de rijbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer.