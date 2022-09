Gemeente en Natuurpunt verkopen haagpakketten en nestkastjes

Mechelen Verhoging fietsvei­lig­heid en toeganke­lijk­heid busstati­ons kost Vesten tientallen parkeer­plaat­sen

Bij de tijdelijke herinrichting van de Vesten gaan enkele tientallen parkeerplaatsen verloren. Dat blijkt uit cijfers van de stad. Op sommige plaatsen zoals de Zwartzustersvest komen er parkeerplaatsen bij, maar op andere is de balans veel minder positief. Volgens oppositieraadslid Stefaan Deleus (CD&V), die de cijfers per zone opvroeg, had de stad alternatieven moeten voorzien voor de zwaarst getroffen buurten.

10 september