Geen dronken chauffeurs betrapt achter het stuur: “Maar boekje bleef niet helemaal leeg”

Mechelen Batterijen van elektri­sche fiets gestolen

In de Sint-Jansstraat in Mechelen hebben dieven ingebroken in een gemeenschappelijke garage. De daders gingen ervandoor met twee batterijen van een elektrische fiets. Volgens de politie van Mechelen-Willebroek werden er geen inbraaksporen achtergelaten door de inbrekers. Er is een onderzoek opgestart.

24 december