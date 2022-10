Fuifbanner vraagt om zonder geluidsoverlast huiswaarts te keren: “Om nachtrust van de buurt niet te verstoren”

“Onze gemeente is een levendige plek waar heel regelmatig activiteiten en evenementen plaatsvinden. En dat is fijn”, vertelt Jeroen Baeten (N-VA), schepen van Feesten en Evenementen. “Maar vaak zijn feestgangers op weg naar huis nog in een lawaaierige stemming. Dat kan voor onnodige bijkomende geluidsoverlast zorgen. Met de banners willen we feestvierders die een evenement verlaten eraan herinneren de nachtrust van de buurtbewoners niet te verstoren. Onze banner vraagt om het volume zacht te houden en toont enkele quotes met als doel het respect voor de buurtbewoners te versterken.”

Primeur voor Parsival

Het gemeentebestuur vraagt alle organisatoren de banner op een opvallende plek nabij de uitgang van hun evenement bevestigen. Dit weekend zal de banner voor het eerst te zien zijn tijdens Parsival Knalt, een feestweekend georganiseerd door Scouts en Gidsen Parsival. “Als scouts hebben we een erg goede band met onze buren en dat willen we zo houden”, vertelt Seth De Winné van scouts Parsival. “We doen dan ook heel erg onze best om het geluid tijdens onze fuif zo veel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de geluidssterkte steeds te meten en de boxen zo te richten dat de hinder het kleinst is. Het is goed dat we met deze banners nu ook onze bezoekers kunnen sensibiliseren en oproepen om het rustig te houden wanneer ze naar huis vertrekken.”