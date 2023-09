Fietstocht van 23 km langs 11 bezienswaardigheden in Sint-Katelijne-Waver

Vijftien dagen rijverbod voor snelheids­over­tre­ding in zone zeventig: “Hij reed 46 kilometer per uur te snel”

De politierechter in Mechelen heeft een autobestuurder een rijverbod opgelegd van 21 dagen. “De chauffeur reed op 1 juni vorig jaar 116 kilometer per uur op de R6 in Sint-Katelijne-Waver”, zei het parket. “Op die plek telt er een maximum toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur.” De chauffeur ontkende de snelheidsovertreding niet. “Ik kwam rond middernacht van het werk terug en had mijn snelheid niet in de gaten”, zei de man tegen de politierechter. Zijn advocate Sofie Dezittere vroeg aan de rechtbank om niet in te gaan op de vordering van het parket van een geldboete van 480 euro en een rijverbod van 21 dagen. Iets wat de politierechter na beraad ook deed. Ze legde de man een rijverbod op van 15 dagen en veroordeelde hem ook nog tot een geldboete van 400 euro.