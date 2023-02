Fietser (75) belandt in gracht naast rijbaan: “Slachtoffer kritiek overgebracht”

In de Wilsonstraat in Sint-Katelijne-Waver is zaterdagavond een fietser in een gracht langs de rijbaan beland. De fietser, een 75-jarige man raakte daarbij ernstig gewond. De hulpdiensten werden opgeroepen omstreeks 23.30 uur. Ter plaatse kreeg het slachtoffer de eerste zorgen toegediend en nadien overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Zijn toestand was zorgwekkend. “Volgens de eerste vaststellingen waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval”, zegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Waarom de man plots van de rijbaan is afgeweken, is voorlopig nog niet duidelijk.”