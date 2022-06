Feest van Vlaanderen in Katelijne strikt De Romeo’s, Bart Kaëll en sfeermaker van vorig jaar

atletiek Zoë Laureys naar WK U20 dankzij Belgisch scholieren­re­cord op de 400m horden

Zoë Laureys knalde zondag in de 400m-hordenfinale op het BK in Gentbrugge naar de vierde plaats in een Belgisch scholierenrecord van 57.96. Ze dook dik onder de limiet van 59.16 voor het WK U20 in Cali (1-6 augustus). Maar eerst gaat ze focussen op het EK U18 in Jeruzalem (4-7 juli) waar ze nu met de beste Europese jaartijd in de klasse U18 naartoe trekt.

