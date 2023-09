Enquête rond gemeentelijke communicatiekanalen: “Willen weten op welke vlakken we goed bezig zijn”

Jonge vrouw kiest zelf voor een alcohol­slot nadat ze wordt betrapt op dronken rijden: “Nu kan ze enkel nog maar rijden zonder te drinken”

“Heeft u een drankprobleem?” De Mechelse politierechter wond er dinsdag geen doekjes om bij aanvang van een dossier over een jonge dronken autobestuurster. Zij werd vorig jaar opgemerkt op de pechstrook en had 2,28 promille alcohol in haar bloed. En dat bleek niet haar eerste keer te zijn, bewees ook haar strafblad.