Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

BASKETBAL TOP DIVISION WOMEN PLAY-OFFS Marie Vervaet en Kangoeroes staan in halve finale play-offs tegenover Namen: “We zijn aan elkaar ge­waagd”

Het echte werk in Top Divison One Women staat voor de deur. Na het opwarmertje in de eerste ronde – Waregem werd kansloos opzijgezet – nemen de vrouwen van Mechelen het op tegen Namen. De winnaar van de ‘best-of-three’ gaat naar de finale. Kangoeroes speelt vrijdag eerst op verplaatsing.

13 april