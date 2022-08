Eerste tweedehandswinkel in Katelijne opent begin september: “Geefdag om kleding en curiosa in te zamelen”

Op de hoek van de Berlaarbaan en Leliestraat opent op zaterdag 3 september Cirkels, de eerste tweehandswinkel in de gemeente. Op zaterdag 27 augustus organiseert Cirkels een geefdag waarop je spullen kan brengen. “Spullen herwaarderen en hergebruiken en tegelijk een plek zijn voor mensen om te leren en te groeien, dat is waar Cirkels om draait. Om dit te verwezenlijken zijn we op zoek naar heel wat curiosa en kledij. Door te geven aan Cirkels geef je de sociale economie in je buurt een sterke duw in de rug en creëer je kansen voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Breng daarom op zaterdag 20 en 27 augustus tussen 12 en 17 uur je ongebruikte spullen naar onze winkel in Sint-Katelijne-Waver. Om de opening van onze nieuwe winkel te vieren trakteren we je vrijdag 9 september vanaf de namiddag graag met een hapje en een drankje", klinkt het.