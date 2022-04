Eerste Oekraïense vluchtelingen aangekomen in seminariegebouw Borgerstein: “Dankzij hulp van inwoners gebouw kunnen inrichten als opvangplek”

“Dankzij de hulp van onze inwoners zijn we er op korte tijd in geslaagd om het seminariegebouw van Borgerstein in te richten als een volwaardige opvangplek”, vertelt Sarah De Keyser (CD&V), schepen van Vrijwilligersbeleid en van Internationale Samenwerking. “Er was echt een grote golf van solidariteit. Onze inwoners toonden zich enorm vrijgevig – daar willen we hen dan ook voor bedanken. Ze leverden niet enkel tal van spullen aan, velen gaven zich ook op om de vluchtelingen te ondersteunen in hun dagelijks leven hier.” De gemeente wil ook vzw Borgerstein en Cores bedanken voor de goede samenwerking. “ Zonder hun medewerking konden we het seminariegebouw niet ter beschikking stellen”, zegt An Coen (N-VA), schepen van Sociale Zaken en integratie. “Ook onze diensten leverden knap werk. Zij coördineren het hele gebeuren en blijven uiteraard klaarstaan om de vluchtelingen zo goed mogelijk te begeleiden.”