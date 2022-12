Duizenden bezoekers op eerste editie van SKW Lichtfeesten: “Er is wellicht een nieuwe traditie geboren”

De SKW Lichtfeesten zijn de opvolger van de Lichtstoet, een vast begrip in Sint-Katelijne-Waver en ver erbuiten sinds de jaren 90. “Enkele jaren geleden deden we via ons participatieplatform een oproep naar onze inwoners om een groepje samen te stellen dat een opvolger voor de Lichtstoet zou organiseren”, vertelt burgemeester Kristof Sels, bevoegd voor participatie. “Jan Souvereyns, Chris Bellekens, Marc Claus, Ward Liekens en Nadine Bonaugure gingen de uitdaging aan. Normaal had de eerste editie vorig jaar moeten plaatsvinden, maar corona gooide toen roet in het eten. Gelukkig zette het viertal door.”

Lichtjeswandelingen

De Lichtfeesten bestaan uit drie activiteiten: “Tijdens de twee weekends voor Kerstmis organiseerden we in Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Elzestraat twee lichtjeswandelingen”, vertelt Jan Souvereyns, voorzitter van de vzw SKW Lichtfeesten. “In Waver namen er ongeveer 650 wandelaars deel, in Elzestraat 450. Cijfers waar we erg blij mee zijn voor deze eerste editie. Ze genoten van de huizen die mooi met lichtjes versierd waren. Na afloop stonden lokale verenigingen paraat met tentjes waar men iets kon eten en drinken.”

Succesverhaal

Schepen van evenementen Jeroen Baeten wil de organisatie feliciteren met de geslaagde eerste editie van de SKW Lichtfeesten. “Dankzij hun harde werk en toewijding is het een enorm succes geworden”, zegt hij. “Het is duidelijk dat veel tijd en moeite is gestoken in het voorbereiden en uitvoeren van het evenement. Dat waarderen we als gemeentebestuur enorm.” De kans is groot dat een nieuwe traditie geboren is. “We gaan deze editie eerst evalueren, maar het is onze bedoeling om volgend jaar opnieuw SKW Lichtfeesten te organiseren”, zegt Jan Souvereyns. “Dit was een prachtige belevenis en het smaakt naar meer. Dat zagen we ook bij onze bezoekers!”