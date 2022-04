Drie grote werven op komst in Sint-Katelijne-Waver: “Willen hinder beperken door te spreiden”

Sint-Katelijne-WaverWie in de loop van de komende weken in Sint-Katelijne-Waver moet zijn, houdt best rekening met wat verkeershinder. In de buurt van de Mechelsesteenweg, Lombaardstraat en R6 staan immers drie werven op het programma, die impact kunnen hebben op het verkeer. “We planden de werken na elkaar in en niet tegelijk, om de hinder doenbaar te houden”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA).

“De drie werven zijn telkens van niet-gemeentelijke organisaties, toch hebben wij als gemeentebestuur ingegrepen. Toen de aanvragen binnenkwamen, zagen we immers dat de periodes van uitvoering overlapten. Dat zou voor een verkeersinfarct zorgen, daarom zijn we meteen in overleg gegaan met de aannemers en hebben we de werken heel bewust na elkaar geplaatst.”

Tijdelijk eenrichtingsverkeer

“Netbeheerder van elektriciteit en aardgas Fluvius is al gestart met onderhoudswerken aan het netwerk in de Lombaardstraat. Daarom geldt er tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Lombaardstraat in de richting van de Berlaarbaan. Deze werken duren tot volgende week dinsdag 12 april.”

Volledig scherm Fluvius is al gestart met onderhoudswerken aan het netwerk in de Lombaardstraat. © Marc Aerts

“Eén week later, op dinsdag 19 april, start het Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van de oprit van de R6 aan de Mechelsesteenweg. Het wegdek op de oprit is op enkele plaatsen verzakt en moet opnieuw aangelegd worden. Deze werken duren tot en met vrijdag 22 april. Tijdens deze vier dagen is de oprit van de R6 afgesloten, het verkeer moet omrijden via de Lombaardstraat en Berlaarbaan.”

Sneller internet

“Na die klus, is de Mechelsesteenweg aan de beurt. Op maandag 25 april start telecommunicatiebedrijf Proximus met werken voor sneller internet. Om dit mogelijk te maken zal men van net voor de Lombaardstraat tot aan Heiveld om de vier meter een put maken in het fietspad. De rijbaan blijft gelukkig beschikbaar, maar fietsers moeten tijdelijk het fietspad aan de overkant van de straat gebruiken.”