Dopjespop Dora Dop op bezoek in Sint-Katelijne-Waver: “Zamelt doppen in voor goed doel”

Als je dezer dagen een bezoekje brengt aan het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver, dan kom je Dora Dop tegen in het onthaal. Als “dopjespop” moedigt Dora Dop aan om dopjes van flessen in te zamelen voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. “In het gemeentehuis en bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver staan een inzamelboxen voor dopjes. Deze gaan naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Het inzamelen van dopjes van alle soorten plastiek flessen vormt een belangrijk inkomstenbron voor deze organisatie die blindengeleidehonden opleidt", weet schepen van Dierenwelzijn An Coen (N-VA). Een jaar geleden maakten kinderen van de Tongerse kunstacademie Pentagoon Dora Dop, de dopjespop. Dora Dop wil de dopjesactie op een creatieve manier in de kijker zetten. “Ze reist heel Vlaanderen door en is nu gedurende twee maanden te gast in Sint-Katelijne-Waver. Dus heb je dopjes van plastiek flessen? Breng ze dan naar de inzamelbox in het gemeentehuis of de bibliotheek", roept de schepen op.