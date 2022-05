Dierenspeciaalzaak opent in voormalige Aldi in Sint-Katelijne-Waver: “Voor ons een geschikte gemeente om in aanwezig te zijn”

“Als dierenspeciaalzaak heeft Cats & Dogs een heel gedifferentieerd aanbod met hoogkwalitatieve producten in honden- en kattenvoeding. Maar ook voor knaagdieren, vogels en vissen vinden dierenliefhebbers hier de geschikte voeding en toebehoren. In het assortiment zitten onder meer ook voer voor tuinvogels naast bodembedekkers voor knaagdieren en allerlei zaken om de leefomgeving van huisdieren in te richten”, zegt Kevin Massart van Cats & Dogs. “Het oude Aldipand werd opgesplitst. In de ene helft huist nu de dierenspeciaalzaak, naast Carrefour Expres in het andere gedeelte. In de inrichting van de winkel, goed voor 500 m², werd veel hout gebruikt, geheel in de stijl van de andere vestigingen. Er is ook een ruime parking. Cats & Dogs is hier ook open op zondag, donderdag gesloten.” De nieuwe winkel in Sint-Katelijne-Waver past geheel in het plan van de keten om meer uit te zakken met het bedrijf richting Mechelen. “Het is bovendien een landelijke regio met veel tuinbouw en ook een grote gemeente met veel honden en paardenliefhebbers. Voor ons een uiterst geschikte gemeente om in aanwezig te zijn.” De nieuwe winkel is nog op zoek naar extra teamleden. In onze regio kan je ook in Lier terecht bij Cats & Dogs. Meer informatie: www.catsendogs.be