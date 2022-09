Dertiger die betrapt werd met cannabis krijgt geen straf: “Feiten zijn verjaard”

“De feiten zijn verjaard”, luidde het. De dertiger liep in december 2020 tegen de lamp bij een politiecontrole. Niet enkel testte hij toen positief op het gebruik van cannabis, hij had ook nog wat drugs op zak. De feiten werden niet betwist. “Ik gebruik drugs in de weekends. De drugs koop ik met bitcoins”, zei de dertiger tegen de rechter. Het parket had hem gedagvaard ondanks het een minnelijke schikking had voorgesteld. “Want deze bleef onbetaald”, aldus het openbaar ministerie voor het gerechtelijk verlof.