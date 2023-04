Dertiger aangehouden voor diefstallen bij Maldoy: “Drie werktuigen gestolen ter waarde van 2.56 euro”

De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 37-jarige man uit Schaarbeek opgesloten in de gevangenis. De dertiger komt in aanmerking voor minstens één diefstal van werktuigen bij de firma Maldoy in Sint-Katelijne-Waver.