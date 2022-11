Dertig kilometer per uur te snel in zone zeventig

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katleijne-Waver en Putte) heeft langs de Heisbroekweg een snelheidsduivel geflitst aan 100 kilometer per uur. Op die plek mag er maximum 70 kilometer per uur worden gereden. De chauffeur was één van de 18 chauffeurs die zich niet aan zijn snelheid hield op de Heisbroekweg. In totaal werden er 495 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid. Ook in de Bosstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver hield de politie een snelheidscontrole. Van de 602 chauffeurs reden er 42 te snel. De topsnelheid werd gemeten op 69 kilometer per uur. Dat is 19 kilometer per uur sneller dan toegelaten.