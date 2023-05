College Hagelstein houdt Urban Trail ten voordele van kankeronderzoek: “Door en rond de schoolsite”

Bouwvakker dood teruggevon­den in apparte­ment op het Kiel, politie zoekt werkmak­kers

Een 37-jarige Poolse bouwvakker is zaterdagmiddag dood teruggevonden in een appartement aan de Julius De Geyterstraat op het Antwerpse Kiel. De man is met geweld om het leven gebracht. Het parket heeft een onderzoek geopend wegens doodslag. Eén man werd opgepakt en ondervraagd, maar nadien vrijgelaten.