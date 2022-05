College Hagelstein herdenkt aan kanker overleden leerlingen met sponsorloop voor goede doelen: “Zo tonen we dat we niemand vergeten”

“De loopwedstrijd is schoolverbindend: elke leerling, elk personeelslid heeft in zijn of haar directe omgeving al te maken gehad met de impact van kanker. Alle leerlingen van College Hagelstein zullen per klasgroep zoveel mogelijk rondjes proberen af te leggen binnen een tijdspanne van 2 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen, voor de klas die het meeste geld inzamelt, die het meeste rondjes aflegt, de klas met de meest originele outfit en de klas die de meest originele doorgeefstok voorziet. Er is ook een grote groep leraren die samen rondjes zullen lopen. Elke leerling en elke leraar heeft zich laten sponsoren”, zegt Wim Rynders, directeur leerlingen en pedagogisch beleid. “Wij zijn enorm blij dat we met onze leerlingen na twee jaar coronamaatregelen opnieuw iets wezenlijks kunnen bijdragen aan het kankeronderzoek in Vlaanderen via de projecten van prof. Dr. Swinnen. De opbrengst van het event gaat naar zijn onderzoek en de ziekenhuisschool van UZ Leuven.” Randanimatie door leerlingen met eigen kraampjes bracht nog extra geld in het laatje. “Eseohe zou normaal gezien samen met mij dit jaar afstuderen. Ik keek ernaar uit om na twee jaar corona mijn vriendin Eseohe en Cis opnieuw met de hele school te kunnen herdenken. Zo toont onze school dat we niemand vergeten en Eseohe en Cis meenemen doorheen de verschillende schooljaren”, aldus leerlinge en vriendin van Eseohe Kristina Yonkova.