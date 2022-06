Chauffeur rijdt dubbel zo snel in zone dertig

In de Generaal Deschachtstraat in Sint-Katelijne-Waver heeft de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) een snelheidsduivel geflitst aan 63 kilometer er per uur. De chauffeur reed er zo’n 33 kilometer per uur te snel en zal allicht een uitnodiging krijgen van het politieparket om zich te komen verantwoorden voor de politierechter. In totaal werden er in de Generaal Deschachtstraat 348 chauffeurs gecontroleerd en reden er 17 te snel. Ook langs de Berlaarbaan in Sint-Katelijne-Waver werd er nog gecontroleerd op snelheid. Hier werden 11 van de 591 chauffeurs geflitst. Eén van hen klokte af op 69 kilometer per uur. Dat is 19 kilometer per uur sneller dan toegelaten.