Chauffeur rijdt 136 kilometer per uur in bebouwde kom

De chauffeur reed er dus maar liefst 86 kilometer per uur te snel en zal zich dus binnenkort aan een uitnodiging van het politieparket mogen verwachten en zal hij zich voor een rechter in Mechelen moeten gaan verantwoorden. Hij riskeert naast een geldboete tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod. In totaal werden er in de Stationsstraat 534 chauffeurs gecontroleerd, naast de extreme snelheidsduivel reden er nog 29 andere chauffeurs te snel. Ook langs de Bosstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd er een gecontroleerd op snelheid. Hier reden 15 van de 318 chauffeurs te snel. De hoogste gemeten snelheid hier bedroeg 74 kilometer per uur.