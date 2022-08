Camille zorgt voor vuurwerk tijdens Elzerock: “Helft meer bezoekers dan vorige editie”

Het was niet Camille die de vijfde editie van Elzerock zaterdag op gang trok, wel Dance@cademy. ‘Crazy what love can do’, dansten ze. De thermometer gaf 33 graden aan. Mechelaar Bullet liet vervolgens horen aan welk muzikaal avontuur hij tijdens corona was begonnen; het publiek keek toe vanuit de schaduw.

Frituur Paula kon wel op een ruime belangstelling rekenen en zorgde voor de eerste dansjes, maar veel bezoekers – onder wie veel kinderen – waren toch duidelijk vooral voor popprinses Camille gekomen. Zij mocht haar hits brengen voor een volle weide.

“Op dat ogenblik telden we 4.000 à 4.500 bezoekers, meer dan ooit”, zegt medeorganisator Ronny Slootmans. Het terrein van het gratis festival afsluiten bleek gelukkig niet nodig. Het was qua publieksopkomst het hoogtepunt van de dag, maar ook Checkpoint Charlie, Cookies and Cream en Dimitri Wouters mochten nog op heel wat belangstelling rekenen.

“Dit was absoluut de meest succesvolle editie van Elzerock ooit. Ik denk dat we de helft meer bezoekers hadden in vergelijking met onze vorige editie in 2019. Daar zat Camille voor iets tussen, maar ook het supergoed weer.”

Eerste vrijdagavond

Elzerock begon voor het eerst al op vrijdag en ook die extra avond bleek een schot in de roos. “Het was een probeersel om een avond met deejays te programmeren; het podium stond er toch. De opkomst was boven verwachtingen; op het hoogtepunt van de avond telden we tussen 1.000 en 1.200 bezoekers”, aldus nog de organisatie.

Het ganse festival verliep volgens de organisatie zonder incidenten.

Volledig scherm Camille lokte een massa volk naar Elzerock. © Wannes Vansina

Volledig scherm Elzerock met Bullet © Wannes Vansina

Volledig scherm Elzerock met Frituur Paula © Wannes Vansina

Volledig scherm Elzerock met Dance@cademy © Wannes Vansina

Volledig scherm Elzerock met Camille © Wannes Vansina

Volledig scherm Elzerock met Camille © Wannes Vansina

Volledig scherm Elzerock met Dance@cademy © Wannes Vansina

Volledig scherm Elzerock met Dance@cademy © Wannes Vansina

Volledig scherm Elzerock met Camille © Wannes Vansina

Volledig scherm Elzerock met Frituur Paula © Wannes Vansina

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.