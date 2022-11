Buurtcomité BellVita reageert op metingen van provincie en gemeente: “Willen geen nieuwe studies, maar maatregelen”

Lier Jonge Lierenaars ontvangen Sint en Pieten: “Zoals altijd geen stoute kinderen in onze stad”

Sinterklaas en zijn Pieten maakten vandaag hun intrede in Lier. Aan de verlaagde kade in het centrum kwam het gezelschap aan wal en verwelkomde het nadien de aanwezige kinderen. Nadien vertrokken de Sint en zijn Pieten in stoet richting het stadhuis. Daar ontvangt hij nog tot 17 uur jonge Lierenaars en hun ouders. Voor alle aanwezige kinderen had hij ook weer een klein cadeautje mee. ‘Slecht Weer Vandaag’ bleef vandaag op stal. “Het weer bleef gelukkig droog. We mochten opnieuw een massa volk verwelkomen”, aldus burgemeester van de stad Rik Verwaest (N-VA). In Lier zijn er dit geen stoute kinderen. “Zoals altijd”, geeft de burgervader nog mee.

11:22