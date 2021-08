Brandweer treft levenloos lichaam van man (33) aan na woningbrand: labo en wetsgeneesheer komen ter plaatse

Sint-Katelijne-WaverIn de Valkstraat in Sint-Katelijne-Waver is er in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in een woning. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. In de woonkamer troffen ze een levenloos lichaam. Politie en parket zijn een onderzoek opgestart.

“Ik werd gewekt door wat leek op het verschuiven van materialen”, vertelt de buurtbewoner die de brand kort na 2.00 uur als eerste opmerkte. “Ik ging kijken, maar zag niet meteen iets. Wel rook ik iets verbrand. Toen ik met een ladder bij de buurman binnenkeek, zag ik een gloed.” Terwijl de man zijn buurman ging verwittigen, belde zijn vrouw de hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse.

Op dat moment was het rolluik aan de zijkant van de woning al volledig weggesmolten. Van de bewoners was nog geen spoor. De brandweer drong de woning binnen en kreeg het vuur snel onder controle. De brand situeerde zich volgens hen voornamelijk in de woonkamer op het gelijkvloers. Daar werd ook het levenloos lichaam aangetroffen van de bewoner. Het gaat om een 33-jarige man.

lees verder onder de foto.

Volledig scherm SINT-KATELIJNE-WAVER - Na de brand werd in de woonkamer van de woning het levenloos lichaam aangetroffen van de bewoner. © Tim Van der Zeypen

Wetsgeneesheer

Zijn partner was tijdens de brand niet aanwezig in woning. Zij was op haar werk. Meteen na de bluswerken stelde de lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) een perimeter in en werd er een onderzoek opgestart. Ook het parket werd in kennis gebracht. In de loop van de nacht kwam het labo van de Federale politie langs voor de nodige vaststellingen.

Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets geweten. Die maakt nu deel uit van verder onderzoek. “Omdat de oorzaak en omstandigheden nog niet helemaal zeker zijn, hebben we ook nog wetsdokter en branddeskundige ter plaatse gestuurd”, laat parketwoordvoerder Kristof Aerts weten. De schade in de woning bleef uiteindelijk beperkt tot het gelijkvloers. In de rest van de woning was er rookschade.

Ook bij de buren kwam de rook binnen, maar was er verder geen brandschade. De buren brachten de nacht elders door.

Volledig scherm SINT-KATELIJNE-WAVER - Na de brand werd in de woonkamer van de woning het levenloos lichaam aangetroffen van de bewoner. © Tim Van der Zeypen

Volledig scherm SINT-KATELIJNE-WAVER - Na de brand werd in de woonkamer van de woning het levenloos lichaam aangetroffen van de bewoner. © Tim Van der Zeypen

Volledig scherm SINT-KATELIJNE-WAVER - Na de brand werd in de woonkamer van de woning het levenloos lichaam aangetroffen van de bewoner. © Tim Van der Zeypen