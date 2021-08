Brandweer treft levenloos lichaam van man (33) aan na woningbrand: “Brand is accidenteel ontstaan”

Sint-Katelijne-WaverIn de Valkstraat in Sint-Katelijne-Waver is er in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in een woning. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. In de woonkamer troffen ze een levenloos lichaam aan. Na de bevindingen van een branddeskundige spreekt het parket over een accidentele brand.

“Ik werd gewekt door wat leek op het verschuiven van materialen”, vertelt de buurtbewoner die de brand kort na 02.00 uur als eerste opmerkte. “Ik ging kijken, maar zag niet meteen iets. Wel rook ik iets verbrand. Toen ik met een ladder bij de buurman binnenkeek, zag ik een gloed.” Terwijl de man zijn buurman ging verwittigen, belde zijn vrouw de hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse.

Op dat moment was het rolluik aan de zijkant van de woning al volledig weggesmolten en waren de venster gesprongen. Het laaide het vuur, dat door een gebrek aan zuurstof al deels gestikt was, opnieuw op. Alleen was er van de twee aanwezige bewoners nog steeds geen spoor. Terwijl de brandweer de woning binnendrong, probeerden de buurtbewoners en hulpdiensten de bewoners te weken, maar zij kregen geen gehoor.

Eens binnen troffen de brandweermannen één van de bewoners aan. Het ging om de 33-jarige man van het koppel. Hij was buiten bewustzijn. Een MUG-team van het ziekenhuis trachtte de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffers overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn vrouw bleek achteraf niet thuis te zijn wanneer dat brand was uitgebroken. Zij was op haar werk en werk opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie. In de buurt werd woensdag geschrokken gereageerd op het nieuws van de dodelijke brand.

Volledig scherm SINT-KATELIJNE-WAVER - In de loop van woensdag werd de schade aan de woning zichtbaar. De politie onderzocht de brandoorzaak © Tim Van der Zeypen

Quote Uit de eerste bevindin­gen is er bij de brand geen derde betrokken. Het gaat waarschijn­lijk om een ongeval Parketwoordvoerder Kristof Aerts

“Vreselijk voor hem en voor zijn familie die hem op zo’n manier moeten afgeven", zegt een buurtbewoonster. De brand in de woning kreeg de brandweer uiteindelijk snel onder controle. Hierdoor bleef de brandschade uiteindelijk beperkt tot het gelijkvloers. Wel was er in de rest van de woning heel wat rookschade. Er moest geventileerd worden. Net zoals in de woning van de buren. Ook daar was de rook naar binnen gedrongen. “Je ruikt het vooral erg op de zolder”, vertelt de buurman. “Wij namen het zekere voor het onzekere en brachten de nacht elders door.”

Na de bluswerken stelde de lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) een perimeter in en werd er een onderzoek naar de oorzaak van de brand opgestart. Ook het parket werd in kennis gebracht. In de loop van de nacht kwam het labo van de Federale politie alsook een wetsgeneesheer langs voor de nodige vaststellingen. Ook een branddeskundige werd ter plaatse gestuurd.

Uit de eerste bevindingen van de deskundigen is gebleken dat er geen derde bij de brand is betrokken. “Het gaat dus om een accidentele brand”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts in de loop van woensdag. Over waar en hoe de brand is kunnen ontstaan, is het parket karig met informatie. “Er is een sterk vermoeden, maar het gaat waarschijnlijk om een spijtig ongeval”, besluit Aerts.

