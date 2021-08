Brandweer treft levenloos lichaam van 33-jarige man aan na woningbrand

Mechelen Vrijwilli­gers bouwen enthousi­ast Maanrock op in Kruidtuin: “Anders, maar even groot feest!”

17:51 The Geraldines bijten morgen donderdag om 19 uur in de Kruidtuin de spits af van Maanrock in het park. Medewerkers waren woensdag nog naarstig in de weer om ‘de Botaniek’ festivaldeugdelijk te krijgen. Geen eenvoudige klus, want een park is geen Grote Markt natuurlijk en vooral qua logistiek botst de organisatie - gelukkig enkel symbolisch – met de bomen. “Maar deze festivalsite heeft zeker ook iets. Het wordt een feestje”, lacht Maanrockoprichter Marc Baert.