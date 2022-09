Borgerstein vzw organiseert eerste jobdag: “Voor afdelingen ouderen en -gehandicaptenzorg”

Volleybal Jimmy Pootemans (suppor­ters­club Yellow Tigers): ”Initiatie­ven zorgen voor extra drive”

Een feestelijk ‘Belgian House’ met een heus supporterscafé in het ‘Bloopers Café’ (what’s in a name), pal in het centrum van Arnhem. Het ‘Warriors’ strijdlied van Oscar and the Wolf, gekozen door de Yellow Tigers. Speelsters, trainers, coaches, kiné’s en supporters zijn met hun gekende strijdlust helemaal klaar voor een mooi WK.

22 september