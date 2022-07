Bewoners van rusthuis geëvacueerd na brand op dak

Sint-Katelijne-Waver Geflitst aan 74 kilometer per uur in Bosstraat

In de Bosstraat in Sint-Katelijne-Waver is een autobestuurder geflitst aan 74 kilometer per uur. Dat is 24 kilometer per uur sneller dan toegelaten. In totaal werden er een 327 chauffeurs gecontroleerd, 19 van hen reden te snel. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten.

8 juli