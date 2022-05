Benefiet met optredens voor doof meisje Lien (1): “20.000 euro nodig voor operatie”

Een infectie van het CMV-virus tijdens de zwangerschap is de oorzaak van de slechthorendheid van Lien, die aan haar rechteroor een hoorapparaat draagt. Grootmoeder Marleen lanceerde in maart van dit jaar een online steunactie om de plaatsing van een implantaat voor haar kleinkind te kunnen betalen. “Dit kost zo’n 20.000 euro, te betalen een week voor de operatie. Na 7 jaar wordt het implantaat vervangen door een nieuw exemplaar van 7.000 euro. Een domper is dat het ziekenfonds niet tussenkomt voor deze operatie, aangezien ons Lientje niet langs de beide kanten doof is. Mijn dochter is een alleenstaande mama en moet zich ook nog ontfermen over mijn kleinzoon. 20.000 euro is een serieus bedrag dat niet iedereen van de ene op de andere dag op tafel kan leggen”, gaf Marleen toen mee.

Volledig scherm Oma Marleen met kleindochter Lien en dochter Yoshi © David Legreve

Steunactie

“Ondertussen zitten we via de steunactie aan 6.000 euro. Het krantenartikel dat in maart verscheen gaf de actie een serieuze boost. Er kwamen zelfs donaties binnen van 100 euro van personen die voor ons onbekend zijn. Niet alleen uit onze regio, maar ook uit Nederland kwamen er donaties binnen. Ook de boodschappen die de mensen plaatsten op de site van de actie waren hartverwarmend. Voor onze familie is dit een enorme steun. De actie loopt momenteel nog en we hopen dat ze wat in het laatje brengt. We kunnen elke euro gebruiken.”

Benefiet in Waver

Marleen verkocht ondertussen ook al enkele snoepzakjes ten voordele van haar kleindochter. Op 11 juni organiseert ze een benefiet in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. “Van café ‘t Klaverke mogen we de zaal gebruiken voor onze benefiet. Er zullen optredens zijn van Nite Spirit en de MG Brothers en uiteraard een hapje en drankje. We willen de bands en de zaakvoerders van ‘t Klaverke bedanken voor hun steun. Tickets voor de benefiet kosten vijf euro en zijn verkrijgbaar in het café en in het zwembad Maanhoevebad. Die dag kan je ook aan de deur inkom betalen. De benefiet gaat om 18 uur van start.”

De steunactie van Marleen voor haar kleindochter Lien vind je via deze link.