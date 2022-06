Belgische kampioenschappen van gezelschapsspelen Catan en Carcassonne lokken meer dan 80 deelnemers

Nicolas Victor uit Mol werd op zaterdag nationaal kampioen Carcassonne. Hij was de beste van 46 deelnemers. Gentenaar Arnaud Bourda mag zich een jaar lang de beste Catan-speler van ons land noemen. Aan dat kampioenschap namen er 44 spelers deel. “Het is de eerste keer dat de twee BK’s in hetzelfde weekend vallen”, zegt organisator Paul Van Hove van de Belgische Federatie van Spellen. “Sinds 2016 organiseren we het BK Catan, in 2019 namen we de organisatie over van het BK Carcassonne. In 2017 werd ik zelf Vlaams kampioen van het spel Ticket to Ride hier in Sint-Katelijne-Waver. Toen we voor onze BK’s een nieuwe zaal zochten, wist ik dat deze gemeente de accommodatie had en wel interesse zou hebben. Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking en het is onze intentie om ook in de komende jaren de BK’s in Sint-Katelijne-Waver te organiseren."