Belgische kampioenschappen van bordspelen Catan en Carcassonne in Dijksteinschool

Organisatoren 999 Games en de Belgische Federatie voor Spellen kozen de Dijksteinschool uit als speellocatie. “Het kampioenschap wordt doorgaans door een breed publiek bezocht. Jong, oud, amateur of expert. Iedereen is welkom. De Belgische kampioen Carcassonne mag zijn of haar titel verdedigen op het WK Carcassonne op in Duitsland. Het WK van Catan vindt in Malta plaats”, klinkt het. Inschrijven kan via de website van de federatie: www.fbjs.be. Sint-Katelijne-Waver was eerder al het toneel voor het BK van het spel Ticket to ride.