Bedankingsavond voor vrijwilligers die actief zijn in Sint-Katelijne-Waver

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver ontving tijdens het weekend haar vrijwilligers op het gemeentehuis voor een bedankingsavond. Met de bedankingsavond wilde het gemeentebestuur alle vrijwilligers actief in onze gemeente bedanken. Niet alleen zij die voor de gemeente zelf vrijwilligen, maar ook deze actief in verenigingen en voor organisaties. Er waren er iets meer dan 250 aanwezig. “De inzet van de vele vrijwilligers maakt onze gemeente een stukje warmer, mooier en leuker", zegt schepen Sarah De Keyser (CD&V). “Onbezoldigd en uit vrije wil zetten vrijwilligers zich in voor een goed doel, een vereniging, een buurt of een evenement. Met plezier en voldoening laten ze de mensen rondom hun genieten van hun talenten. Hun inzet is van onschatbare waarde."