Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Sint-Katelijne-Waver nog geld kan afhalen

Bonheiden Lokaal bestuur Bonheiden zoekt jobstuden­ten voor verschil­len­de diensten

Het lokaal bestuur van Bonheiden zoekt naar jobstudenten die de gemeentelijke diensten willen versterken tijdens de schoolvakanties op week- of maandbasis. “Het aanbod is ruim en zeer divers. Je kan je kandidaat stellen bij Sport & Jeugd, buitenschoolse kinderopvang De Wiebelboom, de bibliotheek, dienst burgerzaken, schoonmaak, financiële dienst en de personeelsdienst. Je bent minstens 18 jaar of voor bij de sportkampen minstens 16 jaar én in het bezit van een monitorendiploma. Voor Sport & Jeugd en de buitenschoolse kinderopvang heb je ervaring of voeling met kinderen en jongeren”, klinkt het. Solliciteren kan via deze link.

6 januari