Aldi heropent 100ste vernieuwde winkel in Sint-Katelijne-Waver: “Versassortiment krijgt prominente plaats”

Drugsbaas ‘El Magico’ legt proces opnieuw stil door rechters te wraken

Voor de tweede keer in enkele maanden tijd is het proces tegen de drie broers El B. stilgelegd. Jongste broer Younes El B. legde vanmorgen een wrakingsverzoek tegen de rechters neer. Op een vorige procesdag had de openbare aanklager tot 9 jaar celstraf gevorderd tegen de drie broers.