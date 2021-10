Aftellen naar 2021... op een zonnige zondag in oktober: “Hadden nu eenmaal een nieuwjaarsreceptie beloofd”

“We hebben onze inwoners nu eenmaal beloofd om de receptie later op het jaar te organiseren, wanneer corona dat weer zou toelaten. Die belofte komen we nu na. We vinden het belangrijk, na het voorbije anderhalf jaar zelfs meer dan ooit, om mensen samen te brengen.” Schepen van Feestelijkheden in Sint-Katelijne-Waver Eric Janssens (CD&V) lichtte toe waarom de gemeente eind oktober alsnog een nieuwjaarsreceptie organiseert. Niet dat het de inwoners tegenhield om aan het gemeentehuis een frietje te komen steken. “Ik heb alleen maar positieve reacties gehoord. De mensen vinden het wel leuk dat ze nog kunnen klinken op 2021. Een nieuwjaarsreceptie in oktober is ook wel iets uniek”, aldus de schepen.

Burgemeester Kristof Sels (N-VA) had deze keer geen speech voorbereid. De burgervader stak tien seconden voor twaalf uur wel een aftelmoment in gang. “Belofte maakt schuld hé”, knipoogt Maria, die met haar buren uit de Waterstraat present was. “We komen elk jaar met hetzelfde kliekje naar de nieuwjaarsreceptie. Het zal niet voor dit jaar zijn, dachten we. Maar nu staan we hier. Het is leuk dat de gemeente toch nog iets op poten heeft gezet.” Dat er werd afgeteld naar 2021 met de herfstzon op zijn snoet, vond de familie Franckx-Verhelst niet zo bizar. “In Australië doen ze het ook in de zon, waarom zou het dan niet in Katelijne kunnen? Van ons mogen ze elke maand wel zo’n feestje organiseren. Dit is alvast een goede oefening voor volgend jaar.”