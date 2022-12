460.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Sint-Katelijne-Waver raakten jullie het meest in 2022: van voetbalster die vecht voor haar leven tot steunactie voor dove peuter Lien

Sint-Katelijne-WaverMeer dan 460.000 keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Sint-Katelijne-Waver het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van een 18-jarige voetbalster die betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval tot een oma die een online steunactie opzette voor haar dove kleindochter. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het verhaal dat jullie dit jaar het meest raakte, was dat van de 18-jarige voetbalster Gianduja Vandeuren. Gianduja, ook gekend als ‘Gigi’, stond op het punt om volledig door te breken als professioneel Futsal-speelster (een variant van zaalvoetbal, red.) in Italië, maar een zwaar verkeersongeval op de Berlaarbaan gooide in januari roet in het eten. Een 33-jarige man uit Putte kwam om het leven, de voetbalster liep zware verwondingen op en vocht voor haar leven. Haar omgeving was erg aangedaan door wat Gigi overkwam. “Zowel inwendig als uitwendig is er heel wat schade”, zei haar zus Jetaime. “Maar ze vecht heel hard.”

Volledig scherm Gianduja 'Gigi' Vandeuren na haar droomtransfer naar Italië. © Jetaime Vandeuren

Ook Sophie Meeus (35) kreeg in 2022 slecht nieuws. In augustus gingen dieven ervandoor met haar unieke caravan uit 1975. Die was recent volledig gerenoveerd, Sophie stak er haar laatste spaarcenten in. Met een oproep op sociale media hoopte ze dat de dief tot inkeer komt. “De dief mag er geen seconde plezier van hebben”, klonk het. “Bovendien moet je als dief ook vrij stom zijn om hem te stelen. Zowel mijn telefoonnummer als de melding dat hij te huur is, staat op de caravan.”

Volledig scherm Sophie Meeus en haar vriend bij de gestolen caravan © Sophie Meeus

Vrijlating met enkelband

In augustus blikten we terug op de zaak van Jurgen G.. Hij schoot twintig jaar geleden de 21-jarige Thierry De Rydt en de 23-jarige Tim Tobback dood op een fuif na een discussie over een omvergeduwde pint bier. G. werd veroordeeld tot 30 jaar opsluiting, maar kwam dit jaar vrij met een enkelband. Bij Tims vader Wilfried zorgde dat voor de nodige vrees. “Ik vrees dat hij denkt dat wij de reden zijn waarom hij in ‘den bak’ zat. Ik vrees dat hij wraak komt nemen”, vertelde hij.

‘Ik ben 17 jaar en ik staak’

‘Ik ben 17 jaar en ik staak’: dat was de titel boven de open brief die Maxim Jeurissen in juni neerpende. De vijfdejaarsleerling Elektromechanica aan de Provinciale Technische School (PTS) Mechelen keek begin juni niet bepaald uit naar de examens die toen voor de deur stonden. Hij schreef daarom een opiniestuk over de zin en onzin van examens. “Er wordt te veel druk gelegd op die paar weken in december en juni”, vond de jongeman.

Volledig scherm Maxim Jeurissen aan zijn bureau. De 17-jarige scholier schreef een open brief over de zin en onzin van examens. © Marc Aerts

We brachten dit jaar ook heel wat positieve verhalen uit Sint-Katelijne-Waver. Zo kwam er in mei nieuws over de alombekende discotheek Rio. 109 jaar geleden stampte de grootvader van Willy Jacobs de feestzaal uit de grond, die later uitgroeide tot een begrip in de regio. Halfweg vorig jaar raakte bekend dat Jacobs (inmiddels 68) het familiebedrijf van de hand wou doen. Inmiddels kwam het ook effectief tot een overname. Guy Cammaert en zijn vennoten Fuat Yaramis, Abdul Tawab Bajawri en Ehsanullah Nooristani zullen voortaan de lijnen uitzetten in de Rio. Wij gingen met hen in gesprek over de toekomst van de discotheek.

We sluiten dit overzicht af met het ontroerende verhaal van Marleen De Fyn (54) en haar dove kleindochter Lien (2). Lien moest voor haar tweede verjaardag in september een implantaat krijgen en dat kost een hoop centen. Op steun van het ziekenfonds hoefde de familie niet te rekenen, dus zette de oma een online steunactie op voor het dove meisje.

Volledig scherm Oma Marleen organiseert een actie voor haar dove kleindochter Lien (op foto met dochter Yoshi) © David Legreve

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

