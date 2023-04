370 wandelaars en fietsers openen nieuw toeristisch seizoen

“Van plan om al zeker met 6 vrouwen af te spreken”: man die nieuwe liefde zoekt via bordje aan raam, kreeg al meer dan 100 telefoon­tjes

“Het mag stoppen”, zegt Puttenaar Jozef Van de Walle (68) die de afgelopen 24 uur overspoeld werd met telefoontjes. De zestiger plaatste een bordje met het opschrift ‘man zoekt vrouw’ aan zijn raam, in de hoop zo de liefde van zijn leven te vinden. Volgens Jozef kreeg hij meer dan 100 mensen aan de lijn, al was de ene wel serieuzer dan de andere. “Er waren veel mensen die vroegen of ik interesse had in hun moeder of grootmoeder, die nu nog in het buitenland verblijven. Daar heb ik natuurlijk vriendelijk voor bedankt.”