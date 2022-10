31 kilometer per uur te snel in de Bergstraat

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft in de Bergstraat een snelheidsduivel geflitst aan 81 kilometer per uur. Hij reed maar liefst 31 kilometer per uur sneller dan de snelheidslimiet. De chauffeur zal zich allicht mogen verwachten aan een uitnodiging van het politieparket om zich te komen verantwoorden voor de rechter. In totaal werden er in de Bergstraat 143 chauffeurs gecontroleerd, naast de snelheidsduivel reden er nog 62 andere sneller dan 50 kilometer per uur.