Zorgouder trekt aan alarmbel na hervorming tijdskrediet: “Pad leidt regelrecht naar burn-out en ziekte”

Line Van Roey uit Sint-Pauwels is zorgouder van haar 2-jarig zoontje Aaron, dat lijdt aan een zeldzame genetische aandoening. Dat de overheid het halftijds tijdskritiek met uitkering nu terugschroeft, is voor haar gezin heel slecht nieuws.

Sinds 1 februari heeft de overheid de uitkeringen voor het tijdskrediet aangepast. En dat zowel voor mensen die voltijds als halftijds een loopbaanonderbreking nemen. Voor Line Van Roey uit Sint-Pauwels zou dat betekenen dat ze eerst een jaar voltijds zou moeten werken om daarna pas recht te hebben op een halftijds tijdskrediet met uitkering. “Ik ben zorgouder van onze zoon Aaron, die bijna 2 jaar oud is en aan een zeldzame genetische aandoening lijdt”, vertelt Line. “Een deel van zijn hersenen zijn aangetast waardoor hij waarschijnlijk nooit zal kunnen zitten of stappen. Hij zal ook nooit kunnen praten, zindelijk worden en zal later wellicht problemen krijgen met slikken en ademen. Dat zal hem uiteindelijk veel te vroeg fataal worden. Dat is keihard. Dit levende verlies is een zeer vermoeiend en intens deel van ons leven. En het zorgt letterlijk voor slapeloze nachten.”

Line werk nu halftijds met tijdskrediet, en dat nog tot eind juli van dit jaar. “Door deeltijds te kunnen werken kan ik ook eens een andere rol opnemen”, zegt ze. “Namelijk die van collega en hulpverlener. En het is financieel best noodzakelijk om in deze tijden rond te komen. Als er van mij wordt gevraagd om eerst een jaar voltijds te gaan werken vooraleer ik recht heb op halftijds tijdskrediet met uitkering, dan is dat mentaal en fysiek gewoon onmogelijk. Dat pad leidt regelrecht naar burn-out, ziekte en langdurige uitval.”

Line vraagt niet alleen om de hervorming van het tijdskrediet terug te draaien, maar ook voor een betaald zorgverlof voor consultaties, onderzoeken, opnames en therapie. “Een specifiek verlofstelsel voor zorgouders is noodzakelijk”, klink het. “Verlof dient eigenlijk om je te ontspannen met het hele gezin, en niet om alle afspraken voor je kind met extra noden te regelen. Want om dat allemaal rond te krijgen put je alleen maar uit je eigen verlof. Ook de administratieve rompslomp waartoe we gedwongen worden is energieslopend en onduidelijk. Om nog maar te zwijgen van de vele wachtlijsten.”

